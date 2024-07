Percassi: “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta, la sua cessione non è nei programmi dell’Atalanta”

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore nerazzurro Ben Godfrey, è intervenuto anche lad dell’Atalanta, Luca Percassi, che ha specificato la volontà del club bergamasco di non voler vendere Teun Koopmeiners, in quanto considerato un giocatore fondamentale per il club. Di seguito le parole di Luca Percassi:

“Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società, la sua cessione”.

Foto: Instagram Koopmeiners