Percassi: “Il Real Madrid è una squadra fantastica, vogliamo fare bella figura”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato così il sorteggio di Champions League, che vedrà la Dea affrontare il Real Madrid agli ottavi:

“Il Real Madrid è una squadra fantastica, è la storia del calcio mondiale. Sarà una grande esperienza per noi e siamo felicissimi di poter disputare un altro incontro di livello mondiale.

Per noi è un grande orgoglio andare ancora una volta agli ottavi di Champions. Ha permesso alla società di crescere e questo per noi è molto importante. Vogliamo fare bella figura, è la cosa principale quando incontri questi squadroni. Abbiamo un programma di crescita graduale, sperando di essere premiati dai risultati”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta