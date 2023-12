Percassi: “Il progetto stadio è in fase di completamento, è costato 100 milioni. Quarto posto? Non ci poniamo obiettivi”

Sul quarto posto: “L’Atalanta in questi anni non ha mai posto degli obiettivi difficili da raggiungere. Per la dimensione della società ogni partita è fondamentale, vogliamo fare bene e competere, per raggiungere la salvezza il prima possibile per poi dare battaglia per tutto il resto e cercare di replicare le grandi cose fatte negli ultimi anni. La Serie A è molto difficile, la competizione porta ad avere un campionato tra i più affascinanti d’Europa”.