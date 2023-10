Percassi: “Hojlund? Lo abbiamo sostituito degnamente. Scamacca è pronto per il salto di qualità”

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky prima del match esterno sul campo dello Sporting Lisbona: “E’ l’occasione per ringraziare tutti i tifosi, che dimostrano la propria passione nell’accompagnarci in queste esperienze straordinarie e sapendo che tutta la città ci segue. Siamo in uno stadio bellissimo, sarà una partita difficile e l’occasione per far bene”.

Poi ha proseguito parlando di Hojlund: “Siamo contenti per lui. Rasmus Hojlund ha meritato questa opportunità. Volevamo godercelo un po’ di più ma così non è stato. Siamo contenti perchè siamo riusciti a sostituirlo degnamente con ottimi giocatori. Quando fa gol lui, esulta pure l’Atalanta”.

Infine su Gianluca Scamacca: “Per me è pronto al salto di qualità. È un ragazzo di grandi qualità che si sta trovando bene con noi. Ha gradi doti e possibilità. Siamo contenti che questa estate sia arrivato all’Atalanta. Continuerà il suo percorso di crescita”, ha concluso.

Foto: