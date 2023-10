Percassi: “Gasperini non è mai stato in discussione. Obiettivo stagionale? Essere noi stessi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha così parlato di Gian Piero Gasperini: “Non è mai stato in discussione, come ripeto la nostra storia è fatta di lavoro, le persone che lavorano sono sempre rispettate. È ovvio che i risultati nel calcio sono determinanti, siamo molto contenti di ciò che è successo in questi anni. Le parole sull’Arabia in questi giorni? Non sono solito commentare dichiarazioni altrui, penso che le persone debbano essere contente di lavorare qui all’Atalanta, questo è un ambiente ideale per lavorare, c’è una tifoseria fantastica, indipendentemente dal risultato conosce dimensione e realtà della nostra storia. Quando uno all’Atalanta dà il 100% viene sempre rispettato. Tutti devono essere contenti di far parte di questo progetto. Non penso comunque sia questo il caso, siamo nel pieno di una stagione entusiasmante, è un campionato competitivo, l’Europa come sempre è una grandissima esperienza. Siamo molto concentrati sulla partita di domenica”.

Poi ha proseguito parlando dell’obiettivo stagionale: “Obiettivo stagionale? Essere noi stessi, penso che ci siano le qualità importanti a disposizione di mister e staff tecnico, si sono già intraviste in queste prime giornate. Cosa pensiamo quando ci considerano una big? Penso che non sia il nostro caso. Noi siamo una provinciale, siamo orgogliosi di esserlo. Tutto passa attraverso un grande lavoro, è ovvio che è il nostro è un contesto ideale. La nostra responsabilità è quella di dare il 100% e vedere poi man mano dove saremo. È ovvio che la società ha obiettivi importanti, anche gli investimenti fatti in estate mostrano la volontà di competere”.

Foto: Twitter Atalanta