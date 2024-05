Percassi: “Gasperini ha un anno di contratto, impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare, ne parleremo con grande dispiacere”

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato a Sky dopo la qualificazione in finale di Europa League, parlando anche del futuro di Gasperini.

Queste le sue parole: “Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un risultato incredibile e impensabile. Siamo contentissimi. Continuo ad agitarmi ed entusiasmarmi”.

Atalanta in corsa su tutto:“Partiamo ogni anno per salvarci, ora siamo in corsa su tutto. Una cosa impensabile. Siamo veramente contentissimi”.

Gasperini cosa rappresenta nel progetto Atalanta? “È stato determinante, siamo sempre cresciuti insieme e grazie a lui, anno dopo anno. Qualche volta è un po’ particolare, ma è straordinario”.

Avete paura di perdere Gasperini? “Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo”.

Lo stadio sarà completamente pronto l’anno prossimo? “Sì, sarà bellissimo, un investimento di centinaia di milioni”.

Come acquistare un top player? “Speriamo di prendere anche quello”.

Foto: twitter Atalanta