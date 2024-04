Percassi: “Essere ad Anfield a rappresentare Bergamo è qualcosa di unico”

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport prima del big match contro il Liverpool ad Anfield, andata dei quarti di finale di Europa League: “Un qualcosa di unico, di straordinario, siamo molto contenti ed era giusto che ci fossimo tutti per rappresentare al meglio l’Atalanta”.

Poi ha proseguito: “Loro sono una squadra straordinaria, stanno facendo la storia. Per noi essere qui è motivo d’orgoglio, affrontiamo uno squadrone e lo faremo con le nostre caratteristiche, sapendo quando sarà dura. Ma è un’emozione per la nostra gente, rappresentare Bergamo sarà unico. Poi sappiamo che in campo sarà molto complesso”.

Foto: twitter Atalanta