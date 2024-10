Percassi: “E’ un’Atalanta solida e proiettata nel futuro”

Luca Percassi, CEO dell’Atalanta, ha parlato a Dazn per i 117 anni del club bergamasco.

Queste le sue parole: “I 117 anni? Sì, è un momento significativo per tutti noi. Raggiungere un traguardo come questo è il risultato di anni di impegno e passione. Tuttavia, nel mondo del calcio quello che conta davvero è ciò che fai oggi e ciò che farai da oggi in avanti. Abbiamo una storia di cui siamo orgogliosi, ma il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro.”

Sui tanti impegni: “Avere una rosa ampia è una necessità, specialmente in momenti come questo, dove le assenze si fanno sentire. Siamo fortunati ad avere un allenatore che sa sempre trovare le soluzioni giuste per adattarsi alle difficoltà.”

Su Retegui: “È un enorme motivo di orgoglio per noi. Rettegui sta dimostrando tutto il suo valore . Anche Gianluca Scamacca ci manca molto, ma sappiamo che sarà fondamentale per il nostro cammino una volta che sarà pienamente recuperato.”

La visione di Luca Percassi è chiara: “L’Atalanta guarda avanti con fiducia, forte di una storia gloriosa e di un progetto solido. Nonostante le difficoltà dovute alle assenze, la squadra è pronta a continuare il suo percorso in tutte le competizioni, sostenuta dalla profondità della rosa e dai talenti emergenti. Il compleanno del club rappresenta un momento di riflessione, ma anche uno stimolo per continuare a costruire il futuro”.

Foto: twitter Atalanta