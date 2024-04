Percassi: “De Ketelaere torna domani. Riscatto? Non è il momento di pensare al mercato”. E su Koopmeiners…

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha così parlato prima della sfida contro la Fiorentina, partendo dal possibile riscatto di De Ketelaere:

“Siamo contenti che domani tornerà a disposizione. Sin dal primo giorno ha avuto un ottimo impatto, sia a livello calcistico che umano e di comportamenti. Siamo contenti di lui ma non è il momento di concentrarsi sul mercato, bisogna pensare al campo, più avanti faremo delle scelte”.

Su Koopmeiners: “Non è durante il campionato che l’Atalanta ha la necessita di sedersi per parlare di un proprio giocatore. E’ normale che Kop, come altri giocatori, possono attrarre l’interesse di altre squadre. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di interesse perché, al momento, non vogliamo parlare dei nostri tesserati. Finita la stagione parleremo e affronteremo il mercato con l’obiettivo di rinforzarci”.

Foto: Twitter Atalanta