Percassi: “De Ketelaere è un talento. Contenti di averlo a disposizione”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Milan, soffermandosi anche su De Ketelaere, in prestito ai bergamaschi proprio dal Milan: “De Ketelaere? Noi siamo contentissimi. E’ un ragazzo fuori dal campo eccellente e, quando ha giocato per l’Atalanta, ha sempre fatto bene. Da lui ci si può aspettare di più in termini realizzativi ,ma è giovane, ha talento e va aspettato. L’Atalanta è contentissima che sia un giocatore nelle sue disponibilità”.

Foto: twitter Atalanta