Percassi: “Confermo l’interesse dell’Atlanta per Miranchuk: siamo in uno stato avanzato della trattativa. Per Koopmeiners è come nei giorni scorsi, non è in programma la sua cessione”

Durante l’evento di presentazione del nuovo sponsor e dei nuovi kit da gara, in casa e trasferta, dell’Atalanta, è intervenuto l’ad Luca Percassi per fare il punto sulla nuova stagione e anche sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La nuova classifica partirà da 0 punti. Nel calcio ci sono tante dimostrazioni del fatto che dopo aver fatto determinate cose ci possono essere difficoltà. Dovremo ripartire tutti con i piedi per terra.

Confermo l’interesse dell’Atlanta per Miranchuk: siamo in uno stato avanzato della trattativa. Djimsiti? É una cosa che sappiamo già da diversi giorni, che ci ha raccontato lui per primo con grande trasparenza. Al momento, però, non c’è nulla di più.

Per Koopmeiners è come nei giorni scorsi, ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è in programma la sua cessione”.

