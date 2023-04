Percassi: “Con la Roma una serata speciale, grazie tifosi atalantini, di vero cuore”

Il presidente dell’Atalanta ha lasciato un lungo comunicato congratulandosi con il pubblico presente ieri per la sfida contro la Roma: “Non riesco a non emozionarmi ogniqualvolta l’Atalanta scende in campo, sensazioni sempre molto forti perché l’Atalanta ce l’ho nel cuore essendo prima di tutto un tifoso. Quella di ieri al Gewiss Stadium è stata a dir poco una serata speciale: la squadra, superando la Roma, ha vinto una partita davvero importante ed ha regalato a tutti un’immensa soddisfazione. Ciò che ha reso però unico questo successo è stato il calore e la passione di tutti voi tifosi atalantini, che mai peraltro avete fatto mancare il vostro sostegno. Ieri sera abbiamo sofferto, abbiamo gioito, abbiamo esultato, tutti insieme, sempre e più che mai uniti da quei due colori che ci piacciono così tanto, il nero e l’azzurro. Grazie tifosi atalantini, di vero cuore. Grazie Bergamo, è sempre un orgoglio rappresentare la nostra città”.

Foto: percassi twitter atalanta