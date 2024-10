Percassi: “All’estero ci sono città brutte con stadi avveniristici. In Italia è l’esatto contrario”

A margine del ‘Festival dello Sport’ di Trento ha preso la parola l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi. Queste le sue parole ai microfoni di SkySport in merito all’importanza di realizzare impianti all’avanguardia nel nostro Paese: “Grazie alle esperienze europee di questi anni abbiamo visto e conosciuto tante realtà. Spesso si dice che l’Italia è il paese più bello di tutti e quando vai all’estero capisci che è così. Peccato che viaggiando ti rendi conto che ci sono città brutte con stadi avveniristici. In Italia, invece, è l’esatto contrario ed è un peccato. Quello che le nostre città possono esprimere, sotto tutti i punti di vista, è straordinario. Serve uno sforzo in più per far sì che le società che possono investire sulle infrastrutture possano farlo. Come abbiamo fatto noi a Bergamo. Sappiamo quanti sacrifici ha fatto il club per realizzarlo ma anche quanto poi sia diventato importante”.

Foto: Twitter Atalanta