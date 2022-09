Per Milan-Inter un San Siro sold-out. Attesi più di 75 mila spettatori

Alle 18 arriverà il fischio dell’arbitro, che darà il via al derby di Milano. Milan e Inter si sfideranno in un match sempre emozionante e particolarmente sentito. Sopratutto perché i giocatori in campo potranno contare su un’atmosfera a dir poco calda. Il club rossonero ha comunicato sui propri canali ufficiali che San Siro sarà sold-out: attesi oltre 75 mila tifosi. Ci si aspetta un vero spettacolo, con coreografie, cori e sciarpe e bandiere a colorare le due curve. Ai calciatori il compito di caricarsi dell’energia che si respirerà allo stadio, portandola in campo e dando a tutti i presenti un vero show da godersi fino al triplice fischio.

Foto: Twitter Inter