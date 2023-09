Giroud, nulla di serio. Ma l’attaccante rientra a Milano per precauzione

Nel corso del primo tempo tra Francia e Irlanda l’attaccante rossonero Giroud è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia: al suo posto è entrato Thuram, che ha trovato la rete del 2-0 finale. Come riportato da L’Equipe, gli esami svolti da Giroud non hanno evidenziato infortuni gravi, con il francese che solo per precauzione tornerà subito a Milanello, dopo una scelta concordata con il tecnico Deschamps. Foto: Instagram Milan