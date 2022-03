Pepe: “Vincere il Mondiale? Sognare non costa nulla, abbiamo tanta qualità”

È un Pepe raggiante quello che, come apprendiamo da A Bola, ha analizzato la qualificazione al Mondiale del suo Portogallo: “Mi sento privilegiato a far parte di questo gruppo e vivere questa notte meravigliosa. Sarebbe stata un’ingiustizia non andare ai Mondiali. Ci siamo dimostrati una squadra umile, desiderosa di vincere per poter dare più gioia a tutti i portoghesi. Vincere il Mondiale? Penso che sognare sia alla portata di tutti. Abbiamo molta qualità. Per raggiungere questa impresa dobbiamo lavorare sodo ed essere forti mentalmente, cosa che abbiamo fatto negli anni, in cui abbiamo vinto l’Europeo e la Nations League. Abbiamo giocatori con un grande futuro, quindi è possibile sognare. Ma non andiamo dagli 8 agli 80, stiamo calmi e prepariamoci bene.

Sono molto felice di poter fare quello che faccio. Cerco di trasmettere la mia felicità, ho già 39 anni, ma ho la stessa ambizione di un ragazzo di 15, 18 o 20 anni. Manca ancora molto Mondiale, ora mi concentrerò sulle partite per il mio club e, alla mia età, devo davvero pensare partita per partita. Se starò bene e il fisico mi darà segnali positivi, è ovvio che vorrò aiutare il Portogallo“.

Foto: Twitter Sergio Ramos