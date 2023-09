Pepé si presenta al Trabzonspor: “So che le aspettative sono alte, risponderò sul campo”

Nicolas Pépé ha lasciato l’Arsenal dopo quattro anni non indimenticabili e ora è pronto per cominciare una nuova fase in Turchia, nel Trabzonspor: “Ringrazio il Trabzonspor. Vorrei ringraziare anche i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato. So che le aspettative sono alte, penso che la risposta migliore sarà sul campo”, ha detto in conferenza stampa.

Poi ha proseguito: “Abbiamo un piano con il nostro allenatore. Posso giocare ovunque in zona offensiva. La scorsa stagione ho giocato sia da numero 9 che da numero 10, ma la mia posizione preferita è quella di esterno destro. So bene cosa vuole Bjelica da me”.

Infine: “Non gioco da 4 mesi a causa di un infortunio al ginocchio, ma ho fatto un’ottima preparazione. Sto lavorando con il mio staff personale da 10 giorni. Ho bisogno di prendere un po’ di ritmo, vorrei essee in campo contro il Beşiktaş. Avevo altre offerte dalla Turchia ma ha fatto la differenza il progetto che mi è stato presentato dalla società e dall’allenatore”.

Foto: Twitter Trabzonspor