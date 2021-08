Pepe Reina, per la Lazio un assistman in porta

A 38 anni Pepe Reina può ancora dire la sua in un campionato importante come quello della Serie A. Quando lo scorso anno il ds della Lazio Tare lo prese, per avere un secondo di sicura affidabilità, non si sarebbe mai aspettato che nel giro di pochi mesi l’ex Liverpool e Napoli mettesse in panchina Strakosha. Eppure grazie al suo talento e alla sua leadership, che trasmette ai suoi compagni di squadra, Pepe è riuscito a ritagliarsi un posto da protagonista nella Lazio: prima con Inzaghi e adesso anche con Sarri. Sul campo i fatti danno ragione allo spagnolo: ieri, per esempio, il portiere ha raggiunto un record personale molto interessante. Come riporta Opta, Reina è l’estremo difensore che ha fornito più assist (sei) nei top-5 campionati europei a partire dal 2007/08, almeno il doppio di qualsiasi altro. Nell’occasione del gol di Felipe Anderson, Pepe ha dimostrato tutta la sua bravura palla ai piedi: un regista difensivo molto importante e utile per la Lazio.

Foto: Sito Lazio