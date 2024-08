Pepe lascia il calcio a 41 anni. Il messaggio di CR7: “Abbiamo vinto tutto, non ci sono parole. Grazie di tutto”

Nel pomeriggio, a 41 anni, il difensore Pepe ha detto addio al calcio giocato, dopo un grande Europeo disputato. Tra i tanti messaggi, è arrivato quello di Cristiano Ronaldo, suo compagno di Nazionale nel portogallo e per tanti anni anche nel club, nel Real Madrid.

Questo il saluto di CR7: “Non ci sono abbastanza parole per esprimere quanto sei importante per me, amico. Abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere in campo, ma il risultato più grande è l’amicizia e il rispetto che ho per te. Sei unico, fratello mio. Grazie di tutto”.

Foto: Instagram Ronaldo