Pepe: “La Juve è alle spalle. Con il Chelsea sarà un’altra storia”

Il capitano del Porto, Pepe, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Chelsea in Champions League.

Queste le parole del portoghese: “Non subire gol sarebbe molto importante e la squadra è concentrata e mentalizzata per non soffrire e giocare una buona gara anche se ci aspetta un match estremamente difficile. Il Chelsea ha una rosa che vale 700 milioni, ma non sono i soldi che vanno in campo. Sappiamo che ci sono grandi calciatori nelle loro fila, ma nel calcio non ci sono certezze e tutto può accadere se giocheremo come sappiamo. Dobbiamo essere consapevoli che la sfida contro la Juventus a Torino è passata, fa parte della nostra storia, e affrontare la gara di domani con concentrazione, passione e umiltà per cercare di passare il turno. Quella sfida ci ha responsabilizzato perché abbiamo giocato a lungo in dieci uomini, ma siamo stati compatti e abbiamo giocato seguendo quello che aveva in mente il nostro mister. Ora però è un’altra storia”.

Pepe conclude la sua analisi: “Domani la squadra scenderà in campo per onorare i colori del Porto e regalare una gioia ai tifosi. Tutti siamo consapevoli che quando indossiamo questa maglia dobbiamo onorarla e giocare con coraggio e passione. Vincere la Champions? Se non ci credessi non mi sveglierei ogni giorno per venire ad allenarmi, credo che sia sempre possibile vincere questo trofeo con questo club”.

Foto: Sito Porto