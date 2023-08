Pepe Castro, presidente del Siviglia, ai microfoni di El Larguero ha parlato anche di Sergio Ramos: “Abbiamo una pianificazione che stiamo portando avanti proprio come abbiamo detto. Sergio Ramos non è mai stato un’opzione, non è nei nostri piani perché non abbiamo bisogno dei suoi servizi. C’è stata un’offerta diretta e indiretta, ma non ce ne siamo occupati”.

Foto: Instagram Sergio Ramos