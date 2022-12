Pepe attacca: “Inammissibile che l’arbitro fosse argentino. Possono già dare il Mondiale a Messi”

Finisce qui l’avventura del Portogallo in Qatar, decisiva la sconfitta ai quarti di finale contro il Marocco per 1-0. Al termine della partita, però, c’è spazio anche per le polemiche. Intervenuto ai microfoni di Sic, Pepe, lancia un duro attacco: “Dopo quello che è accaduto in Argentina-Olanda, è inammissibile che la partita fosse arbitrata da un argentino. Per quanto mi riguarda, possono già dare la coppa all’Argentina“.

Foto: Instagram Pepe