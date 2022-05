Pepe: “Allegri non è cambiato affatto. Pogba deve tornare per ripartire alla grande”

Simone Pepe in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato come vede la Juventus, della sua esperienza e della finale di Coppa Italia. La stagione della Juve è nata storta e si è raddrizzata solo in parte: “Quest’anno si era partiti con ambizioni, che sono sempre al massimo quando sei alla Juve. Era una ripartenza anche per il mister, non è facile gestire certe situazioni soprattutto dopo essere stati un po’ senza allenare. Ma credo che l’anno prossimo possa tornare a competere”.

Il sogno è il suo ex compagno Pogba: “Avrebbe bisogno di tornare a casa, perché con noi ha fatto cose meravigliose. Voglio bene a Paul ma negli ultimi anni ha fatto fatica. Molto probabilmente quando è arrivato alla Juve aveva meno pressione in mezzo ad altri giganti su cui poggiavano di più le aspettative, poi quando è andato a Manchester per fare il leader è stato più difficile. Però ha qualità straordinarie, tornare potrebbe essere il modo per ripartire alla grande”.

Allegri è cambiato? “Secondo me non è cambiato per niente: è uno che sa stare al mondo come si dice a Roma. E’ molto intelligente, ha un modo di fare sveglio, scaltro, difficilmente perde le staffe anche quando le cose vanno male, sa quello che fa”.

Che finale sarà? “Dire chi vince una finale è sempre complicato, può decidere un episodio. L’Inter è più avanti per condizione di forma, amalgama e gioco. Mi aspetto che le squadre si studino molto all’inizio perché nessuno vuole perdere, giocare sui 90 minuti è totalmente diverso che sui 180”.

Foto: Twitter Pepe