Pepe: “Abbiamo comandato la partita, potevamo soffrire meno. E’ andata bene”

Pepe, da questa sera recordman degli Europei come calciatore più anziano, ha parlato a Sky dopo la vittoria del Portogallo sulla Repubblica Ceca.

Queste le sue parole: “È stata una serata difficile, abbiamo lavorato tanto e non meritavamo di soffrire così. Abbiamo comandato la partita per larghi tratti e abbiamo mantenuto la calma una volta passati in svantaggio. Siamo rimasti tranquilli, abbiamo qualità e alla fine abbiamo vinto. Giocare contro una squadra che si difende così bene è stato difficile. Abbiamo provato tante cose ma i nostri avversari sono stati bravi. Alla fine però è andata bene così”.

Foto: Instagram Pepe