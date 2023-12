Pennellata di Lykogiannis, rigore di Piccoli al minuto 100: 1-1 tra Lecce e Bologna

Una punizione pennellata da Lykogiannis al 23’ st ha permesso al Bologna di coltivare a lungo l’illusione di espugnare Lecce e di fare un altro balzo in classifica. Il fallo era stato commesso ai danni di Ferguson, l’esecuzione sotto l’incrocio è stata imprendibile. Ma la beffa è arrivata al minuto numero 100 grazie a un rigore trasformato da Piccoli concesso su segnalazione del Var per una trattenuta di Calafiori sul portiere Falcone. Il Lecce aveva tenuto discretamente il campo, ma dopo il gol incassato non è riuscito ad organizzare una grande reazione. Ma all’ultimo il rigore conquistato da Falcone e la trasformazione di Piccoli.

Foto: Instagram Lykogiannis