Penalizzazione Ternana, il presidente D’Alessandro esprime rammarico e annuncia il ricorso. Il comunicato

Il comunicato:

“Il Presidente Stefano D’Alessandro esprime rammarico per la penalizzazione di due punti in classifica irrogata nella giornata di ieri dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti della Società Ternana Calcio.

Si precisa che la sanzione è stata inflitta per inadempimenti posti in essere dalla precedente gestione per il mancato pagamento dell’Irpef relativo alla scadenza dello scorso 16 settembre, inadempimento che l’attuale Proprietà ha immediatamente saldato, non appena subentrata.

La Ternana Calcio si riserva di presentare ricorso presso la Corte Federale D’Appello non appena saranno pubblicate le motivazioni”.

Foto: Instagram Ternana