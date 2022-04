Pellissier torna a giocare nella Clivense a 43 anni: “Ogni promessa è debito”

Sergio Pellissier torna a giocare, a 43 anni. Sarà il 13 aprile il giorno dell’esordio ufficiale con la maglia della FC Clivense. In occasione della gara con l’US Pozzo, infatti, il fondatore e presidente della neonata società veneta si metterà a disposizione di Mister Riccardo Allegretti per dare il suo contributo alla squadra. “Ogni promessa è debito” dice il presidente della Clivense “e mi sembrava giusto mantenerla proprio per ringraziare i tantissimi sostenitori della nostra società e del nostro progetto”.

Mister Riccardo Allegretti “Sono contento che Sergio abbia deciso di scendere in campo. Lui è un esempio per tutti i ragazzi che stanno giocando. In queste settimane di allenamento si è messo a disposizione da professionista quale è. Mi auguro che sarà una bellissima festa, ma soprattutto mi auguro che i nostri ragazzi prendano spunto da un grande campione”.

FOTO: Twitter Chievo