Pellissier svela: “In passato vicino al Napoli. Ecco perché saltò l’operazione”

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo e prossimo al ritiro dal calcio giocato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss svelando un retroscena di mercato: “Quando si smette qualcosa che fai da 22 anni, più della metà della tua vita, è una scelta importante, ma fa parte del nostro ciclo, prima o poi bisogna appendere le scarpe al chiodo. In passato vicino al Napoli? Sì, ma l’operazione non andò in porto perché il presidente non aveva nessuna intenzione di darmi via. Il mio procuratore dell’epoca aveva parlato con Marino che era il direttore sportivo del Napoli, e se nel caso la società avesse accettato si era profilato uno pseudo-contratto. Ma non sarei andato contro la mia società”.

Foto: Twitter ufficiale Chievo