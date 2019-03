Pellissier: “Finalmente rientro a pieno regime. Salvezza? Sappiamo che queste sono le ultime cartucce”

L’attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, ha parlato al sito ufficiale del club. Il capitano gialloblù è completamente recuperato ed è pronto a sfidare il Cagliari venerdì sera al Bentegodi: “Finalmente sono rientrato a pieno regime, sicuramente un mese e mezzo mi ha fatto bene per tanti versi e adesso ho recuperato da infortuni e acciacchi, indubbiamente ho perso quella condizione che avevo nell’ultimo periodo. L’entusiasmo di dare il mio contributo è sempre alta e cerchiamo di essere positivi e di stare bene per cercare di fare questa ennesima impresa. Contro l’Atalanta conquistato un punto meritato, su un campo di una delle squadre che gioca assolutamente meglio in Serie A. Sappiamo che non è in sfide come quella che dobbiamo fare punti importanti. Le prossime tre sfide saranno difficilissime, se siamo ultimi qualche problemino ce l’abbiamo però sappiamo che queste sono le ultime cartucce da sparare. Vogliamo fare il massimo per provare a crearci nuove speranze per il nostro obiettivo. Meggiorini ha ritrovato il gol su azione, i digiuni non fanno piacere a nessuno, poi per un attaccante dove il suo lavoro è fare gol ogni domenica è pesante. Lui dice che non è il suo forte il gol ma per un attaccante è quella benzina in più che ti spinge a fare meglio. Adesso spero che si sia sbloccato, questo è il momento di far più gol possibile”.

Foto: Twitter ufficiale Chievo Verona