Pelligra: “Connessione speciale con il Catania e Grella. Tra fine luglio e agosto qualcosa non ha funzionato, ora abbiamo risolto”

Questa sera, lunedì 2 settembre, il Catania scenderà in campo contro il Benevento per il posticipo della seconda giornata di Serie C. Il Presidente del Catania Pelligra ha tenuto una conferenza stampa per commentare il mercato del club e i progetti futuri: “Per quanto riguarda fine luglio e agosto si è trattato di questioni burocratiche di garanzie avvenute in Australia. Si è trattato di un rallentamento di questi consulenti che lavorano in Australia. Qualcosa non ha funzionato, abbiamo risolto e vogliamo fare bene anche in futuro”. “La connessione che ho con il Catania e Grella è qualcosa che va oltre gli altri club che seguo. Ci sentiamo due volte al giorno, io sono sempre consapevole di cosa succede a Catania. Non solo per gli affari ma anche per il punto di vista personale”.

Foto: sito catania