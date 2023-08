Pellegrino saluta il Platense: “Dico addio al club della mia vita, eternamente grato”

Marco Pellegrino è un nuovo calciatore del Milan. Dopo l’ufficialità, il difensore ha salutato il Platense, club nel quale ha militato per 13 anni, con un post su Instagram: “Devo dire addio al club della mia vita, il club che mi ha visto crescere e che mi ha fatto realizzare tanti sogni, mi ha cresciuto come giocatore ma anche come persona. Sono molto grato ai miei colleghi, al corpo tecnico, ai medici, agli attrezzi e a tutti quelli che compongono lo staff. Oggi devo compiere un passo molto importante nella mia carriera sportiva e questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle persone che mi hanno accompagnato durante tutto il mio percorso. Sarò eternamente grato e spero di rivederci presto. Un grande abbraccio Calamari”.

Foto: Twitter Platense