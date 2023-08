PELLEGRINO, DIFENSORE IN ORBITA MILAN

Dall’Argentina hanno accostato al Milan il difensore Marco Pellegrino. Si tratta di un centrale, classe 2002, in forza al Platense. La trattativa è condotta direttamente dal presidente del club argentino, Sebastián Ordoñez, che potrebbe recarsi in Italia nelle prossime ore per provare a chiudere l’operazione in uscita per il suo club. Il Milan cerca un rinforzo affidabile nella linea difensiva ale avrebbe individuato nel 21enne argentino un profilo adeguato. Un nome di chiare origini itsliane, come riporta, tra l’altro, la bibliografia sui social del giocatore, con la bandiera argentina e italiana a rappresentare la doppia nazionalità.

Pellegrino è nato a Buenos Aires il 18 luglio 2002. È cresciuto nel settore giovanile del Platense, squadra dove ha iniziato a giocare nel 2010 all’età di 8 anni. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili, dimostrando grandi doti tecniche e fisiche. Il 23 novembre 2021 ha firmato il suo primo contratto professionistico valido fino al 31 dicembre 2024 ed è stato promosso in prima squadra.

Ha debuttato con il Platense il 14 marzo 2023 contro il Vélez Sarsfield in Primera División Argentina ed ha conquistato il ruolo di titolare nei successivi incontri del club di Vicente López. Il 30 luglio 2023 ha realizzato la sua prima rete nel pareggio per 1-1 contro il Gimnasia La Plata.

Carriera ancora agli albori, quella di questo ragazzo, di cui si parla un gran bene. Ha concluso la sua prima stagione tra i professionisti con 17 presenze e appunto un gol a referto.

Alto 184 cm, per un peso di 80 kg, Pellegrino ha un fisico ideale per il calciatore e il ruolo di difensore. È bravo con i piedi, caratteristica che ormai ogni allenatore ricerca. Le sue prestazioni con il Platense gli sono valse da tempo le attenzioni dell’Europa. Il Milan sembra aver battuto la concorrenza di tanti club europei, per un difensore chiaramente acerbo, con poslca esperienza, ma dal grande talento e forza fisica. Bravo sia in una difesa a tre che a quattro. Caratteristica, questa, molto interessante, visto che la scorsa stagione Pioli ha adottato entrambi i sistemi di gioco, in particolare nella fase di emergenza.

La Serie A potrebbe far crescere ulteriormente le qualità di questo ragazzo, che può migliorare sotto tutti i punti di vista e diventare un ottimo difensore per l’imminente futuro.

