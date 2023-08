Pellegrino: “Sono un centrale sinistro. Pronto ad adattarmi al calcio italiano. Maldini e Ramos i miei idoli”

Marco Pellegrino, neoacquisto dei rossoneri si presenta in conferenza stampa: “Quando iniziamo a giocare a pallone abbiamo tanti sogni, fino a qualche giorno fa giocavo nel Platense, ho giocato una ventina di partite e questo per me era già un sogno, adesso mi trovo al Milan, posso dire che è andato tutto molto bene. Sono ancora molto giovane, in passato ho già fatto qualche gol, spero di farne ancora in futuro. Per essere in condizione dal punto di vista tattico ci vuole tempo, il gruppo e Pioli mi stanno aiutando molto, sebbene c’è molta differenza rispetto al campionato argentino. Sto provando ad adattarmi. Conosco la storia del Milan, una delle squadra più quotate al mondo. Maldini e Sergio Ramos sono i miei idoli. Entrare a Milanello è stato bellissimo, le strutture sono incredibili, la qualità è altissima. Ho sempre giocato a tennis oltre che a calcio, poi ho deciso di concentrarmi sul calcio, ma il tennis è uno sport individualista e bisogna fare tutto da soli avendo una personalità molto forte e ciò mi ha insegnato molto anche per migliorarmi giocando a calcio. Martin Palermo è una persona che stimo tantissimo, mi ha dato fiducia e mi ha dato consigli sul mio arrivo al Milan. Oltre al difensore centrale posso giocare come terzino sinistro, ho giocato in una linea organizzata a 3, ho giocato come libero ma mi riconosco come centrale sinistro. Secondo Martin Palermo sono come Walter Samuel? Per me è un onore, Samuel è stato un calciatore storico per l’Argentina, ci sono delle somiglianze ma anche differenze. Il mio obiettivo ovviamente è quello di diventare titolare, tuttavia adesso devo pensare ad inserirmi e lavorando sicuramente potrò togliermi qualche soddisfazione. Sarò soddisfatto giocando, imparando e crescendo. Al Milan hanno giocato tanti fuoriclasse brasiliani, io e Romero siamo pronti a dimostrare che anche noi argentini possiamo dire la nostra“.

Foto: Instagram Milan