Pellegrini: “Wilshere ha un problema alla caviglia. Contento per Lucas Perez. Carrol via? Valuteremo insieme…”

Manuel Pellegrini, allenatore del West Ham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Crystal Palace: “Wilshere resterà fuori, la sua caviglia non è al 100%, ma potrebbe rientrare la prossima settimana. Abbiamo tanti, troppi giocatori infortunati, in un mese in dovremo giocare sette partite più le sei a gennaio. Queste assenze dovranno essere una possibilità da cogliere per gli altri che giocano meno. Lucas Perez? Sono molto contento per i suoi duo gol segnati nell’ultimo turno, dobbiamo continuare a lavorare al massimo con tutti i giocatori a disposizione. Andy Carrol via? L’altro giorno ha giocato alcuni minuti, speriamo che possa essere sempre più presente e che possa lavorare senza problemi come fatto anche nella giornata di oggi. Valuteremo insieme eventualmente il discorso legato al suo futuro”.

Foto: sito ufficiale West Ham