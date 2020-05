Pellegrini: “Vogliamo tornare in campo, ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza”

Lorenzo Pellegrini si schiera in favore della ripresa del campionato. Infatti, il calciatore della Roma, tramite una Stories sul suo proprio profilo Instagram, ha manifestato il suo pensiero “Il nostro desiderio è tornare in campo. – si legge – Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza nei centri sportivi e ci auguriamo di farlo il più presto possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta. Non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma