Pellegrini: “Vittoria importante, la squadra è coesa. De Rossi? Ho sempre saputo che sarebbe diventato un ottimo allenatore”

In cosa ti sta stupendo De Rossi? “Mi sono sempre aspettato che diventasse un grande allenatore, mi sta sorprendendo sotto tanti punti di vista per come cura ogni singolo dettaglio. Bisogna lavorare tanto e bene, i risultati stanno venendo, siamo felici ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente. Se questo è l’inizio ragioniamo su cosa può diventare la Roma continuando a lavorare sulla mentalità”.