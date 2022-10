Pellegrini: “Vittoria Europa League? Siamo ambiziosi. Vedremo fin dove possiamo spingerci”

Con l’obiettivo del primo posto nel girone a un passo, il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha presentato la decisiva sfida di Europa League in casa del Ludogorets. Partita peraltro dove passa anche il destino europeo della Roma: “Vogliono qualificarsi per il prossimo turno e stanno lottando per il primo posto. È una squadra che ha già battuto la Roma, un rivale difficile da affrontare e con tanti buoni giocatori”. Sull’obiettivo della vittoria della competizione: “Non sogno, sono realista penso a ciò che accade nel presente, quindi penso solo al Ludogorets. Poi penseremo al prossimo rivale. Vedremo fin dove possiamo spingerci, siamo ambiziosi ma questo non ci fa perdere il contatto con la realtà e non ci fa dimenticare le differenze che esistono con le altre squadre”.

