Pellegrini: “Tristi e arrabbiati per non aver raccolto punti. Episodi sfavorevoli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta: “La verità è che a tutti i miei compagni si può dire poco oggi. Siamo tristi e arrabbiati per non aver portato a casa neanche un punto dopo questa prestazione. C’è frustrazione, la partita è stata di grande intensità decisa da qualche episodio che è girato a nostro sfavore”.

Poi ha proseguito: “Ci sono tanti impegni, lo sappiamo. Ho passato dei momenti durante la stagione nei quali non stavo bene ma ora sto lavorando bene e penso si veda. Mi metto a disposizione della squadra, siamo un gruppo unito nel quale tutti si aiutano nei momenti di difficoltà. Ognuno si sacrifica per l’altro, questo è il nostro mantra. Usciamo da questa trasferta frustrati, ma con la consapevolezza di poter contare l’uno sull’altro”.

Foto: Instagram Roma