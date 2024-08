Pellegrini: “Tornare al West Ham non è stata la cosa migliore. Alla prima difficoltà, mi hanno licenziato”

Intervistato dai microfoni di BBC Sport durante la tournée pre-campionato del Betis Siviglia, il tecnico cileno Manuel Pellegrini ha raccontato alcuni passi della carriera longeva vissuta fino ad ora. Tra Manchester City e ovviamente West Ham in Premier League, soffermandosi sull’avventura da tecnico degli Hammers: “Tornare in Inghilterra con il West Ham forse non è stata la mia decisione migliore, ma l’ho fatto perché volevo tornare in Premier League”.

Poi ha proseguito: “La prima stagione non è stata male. Ma il club era esattamente l’opposto del Manchester City. Hanno avuto due o tre momenti negativi e volevano cambiare l’allenatore. Sapevano che avevo lasciato molte cose per andare al West Ham. Avevo un contratto in Cina. Ho cambiato molte cose”.

Foto: mcfc.co.uk