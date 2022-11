Pellegrini: “Sui rigori ero tranquillo, sapevo che sarebbe andata bene. Derby? Non c’è bisogno di caricare i compagni, partita speciale”

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato a Sky dopo la vittoria con il Ludogorets.

Queste le sue parole: “Secondo me è molto importante essere sicuri di quello che si sta facendo e sapere dove tirare. Io ero tranquillo, ero fiducioso, sapevo che sarebbe andata bene.”

Stai giocando con il dolore, è una benedizione la pausa?

“Qualche doloretto giocando spesso, è normale averlo. In verità sto benissimo e non ho nessun problema. Giocando tutte le partite alla fine arrivi che si sente un pò la stanchezza. Abbiamo tre partite fondamentali e vincerle tutte tre per arrivare alla sosta dove siamo, o magari meglio.”

Su Mourinho: “Credo che è una cosa in cui ci vedo nettamente migliorati e il risultato e quello che accade in campo non ci influenza, non ci disunisce. Non ho mai la sensazione di non essere squadra insieme ai miei compagni e ai miei fratelli in campo. Non sempre va come vogliamo però alla fine l’importante è rimanere sempre squadra e sempre uniti. Io apprezzo tanto questa cosa ed è quello che ho visto nella Roma anche nelle sconfitte.”

Sul derby: “Dentro lo spogliatoio non devo lavorare molto sotto questo aspetto perchè i nostri tifosi ci fanno sentire questa passione che loro hanno sempre, sappiamo che il derby è una partita da giocare e da vincere. Sarà cosi domenica e per le altre partite. Ovviamente sarà una partita speciale che vogliamo vincere, come vogliamo vincere anche le altre.”

Foto: twitter Roma