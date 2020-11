Pellegrini: “Sono positivo al Covid-19, ma sto bene. Non vedo l’ora di tornare”

Si allunga la lista dei positivi in casa Roma. Dopo Fazio e Santon, anche Lorenzo Pellegrini è risultato positivo al coronavirus. Queste le sue parole apparse sul proprio profilo twitter: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, sto bene e già da oggi scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!”

Foto: twitter Roma