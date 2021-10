Pellegrini: “Sono arrabbiato. Oggi abbiamo preso una bastonata, ce la siamo meritata”

Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 subito contro il Bodo/Glimt: “Per me c’è poco da dire, quello che bisognava dirsi ce lo siamo detti dentro gli spogliatoi ed è giusto che sia così. Oggi abbiamo preso una bastonata, ce la siamo meritata: dobbiamo farlo nostro e far sì che dopo la brutta figura di stasera ci resti per essere più forti durante la stagione”.

FOTO: Twitter Roma