Pellegrini: “Siamo più forti di un anno fa. Proveremo a tornare in finale”

Lorenzo Pellegrini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro il Milan.

Queste le sue parole: “Il vantaggio non deve condizionarci, dobbiamo entrare in campo come abbiamo fatto a San Siro, senza snaturarci e pensando di essere 0-0. Questa è la strada migliore. Abbiamo fatto un’ottima partita a Milano ma in molte occasioni potevamo fare meglio. Ci proveremo domani”.

L’esperienza dell’anno in Europa League e quella di due anni fa in Conference vi ha fatto crescere? “Assolutamente sì, almeno parlando personalmente. Gli scontri diretti da dentro o fuori di fanno crescere e ci hanno aiutato tanto. Anche il Milan ha tanti giocatori forti, sono una grande squadra. Siamo al momento clou della stagione e vogliamo fare bene”.

Il gioco di De Rossi vi aiuta? “Sì, abbiamo parlato con il mister per cercare di capire come rendere al meglio. Mi chiede di sentirmi libero e non mi mette dei paletti. Posso giocare a tutto campo e questo mi aiuta perché mi piace molto fare”.

La Roma di oggi è più forte di quella dell’anno scorso? “Secondo me sì, la squadra è migliorata. Mi riferisco a tutti, non a 11 giocatori. Il livello degli allenamenti è molto alto, quando mi guardo intorno mi sento orgoglioso di condividere il campo con i miei compagni. La Roma è sulla strada giusta”.

