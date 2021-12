Pellegrini si taglia le ferie: oggi è già a Trigoria. Vuole esserci contro il Milan

Lorenzo Pellegrini, dopo i due giorni di festa natalizia, oggi si è presentato a Trigoria per iniziare cinque giorni di lavoro personalizzato, per aggregarsi al gruppo squadra dopo Capodanno, in vista della gara con il Milan. Il numero 7 giallorosso farà di tutto per esserci il 6 gennaio contro i rossoneri, 40 giorni dopo la lesione al quadricipite sinistro che lo tiene lontano dal campo da fine novembre. Lo spera anche Mourinho apparso decisamente meno ottimista nel post partita con la Sampdoria. Anche perché tre giorni dopo arriva pure la Juventus.

Pellegrini sarebbe dovuto tornare ad allenarsi, come tutti, dal 2 gennaio, ma ha voluto tagliarsi le ferie e non sprecare tempo in questa settimana.

Foto: Twitter Roma