Pellegrini si allena ancora a parte: è in dubbio per la trasferta di Genova

La Roma si allena in vista della sfida di domenica sera contro il Genoa. Tra i giocatori in dubbio per la gara di Marassi c’è ancora Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso anche oggi ha svolto una seduta individuale e continua ad essere tormentato dall’infiammazione al ginocchio sinistro che lo ha anche costretto a non partecipare con la Nazionale nei due impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord.

FOTO: Twitter Roma