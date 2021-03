Pellegrini: “Shakhtar forte ma noi faremo la nostra partita. Friedkin è molto ambizioso”

Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato anche il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole: “Da quasi due anni lavoriamo insieme con il mister e con un gruppo consolidato, la consapevolezza deve essere cresciuta. Tutte le attenzioni del caso per lo Shakhtar, una squadra forte che arriva dalla Champions, ma faremo la nostra partita e quello che saremo più bravi a fare. L’unico dato per migliorare è vincere queste due partite. Iniziamo facendo tutto quello che abbiamo preparato, mantenendo la concentrazione e la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Cerchiamo di vincere domani e la prossima settimana“.

Sul futuro della Roma: “Vedo un progetto sicuramente ambizioso. Ho avuto la possibilità di parlare con i Friedkin, Tiago Pinto e Fienga: ho capito l’ambizione che loro hanno. Sono felice di far parte di un progetto che vuole crescere. Sono un calciatore che ogni mattina viene al campo per migliorare. Sentire questa idea mi può solo che far piacere. Riconosco ambizione non solo nel club, ma anche nel mister e nei compagni. Questo ti fa venire felice al campo“.

Foto: Twitter Roma