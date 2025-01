Pellegrini-Saelemaekers: grande Roma nel primo tempo. E’ 2-0 sulla Lazio nel derby

Grandissima Roma in questo primo tempo nel derby contro la Lazio. I giallorossi sono in vantaggio per 2-0 dopo un inizio davvero esaltante, complice una difesa biancoceleste non perfetta. Al 10′, sblocca la gara l’uomo più atteso, il capitano Lorenzo Pellegrini. Bella giocata da parte del giallorosso, che conclude sotto all’incrocio dei pali. Lo serve Saelemaekers, sceglie di non mandare in porta Dybala e alla fine mette la palla alle spalle di Provedel.

Al 18′, immediato raddoppio della Roma. Contropiede giallorosso, azione che viene orchestrata da Dovbyk che serve Dybala e poi Saelemaekers: Provedel mura la prima conclusione, non la seconda dell’ex Milan che segna il 2-0. Lazio nervosa, che ha qualche chance da palle inattive ma soprattutto 3 ammoniti, due dei quali (Gila e Zaccagni) diffidati, salteranno il Como.

Termina 2-0 il primo tempo con una buona Roma e una Lazio in difficoltà.

Foto: sito Roma