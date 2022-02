Pellegrini: “Roma non è un posto di passaggio, la fascia da capitano è una responsabilità. Mondiali? Ci andremo”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato a Sportweek in merito a tanti temi, sul suo ruolo di capitano nella Roma, sui Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “La fascia è una responsabilità in campo e fuori. La mia sta anche nel far capire ai nuovi che questa non è una maglia qualunque e la Roma non è un posto di passaggio, ci resti e basta, una volta che decidi di sposare questa causa. Mi identifico molto in quello che dice Mourinho. La sua storia parla per lui: è venuto a Roma per trasmetterci la sua mentalità, ma ora contano i fatti. Dobbiamo lavorare ogni giorno meglio. Lui però si arrabbia per un pallone non dato, per una rincorsa non fatta. Mai sentito arrabbiarsi per un errore tecnico”.

Sulla qualificazione al Mondiale: “Si deve andare e ci andremo. Purtroppo, per nostri demeriti, abbiamo imboccato una strada difficile. Ne parliamo tra noi della Nazionale nel gruppo su Whatsapp. Pensavo di avere in mano la situazione e invece…”