Pellegrini potrebbe saltare per precauzione la gara con l’Empoli

La Roma potrebbe non rischiare Lorenzo Pellegrini in vista della sfida con l’Empoli. Il centrocampista offensivo sarebbe ancora alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro rimediato durante i giorni con la Nazionale di Spalletti. Le sue condizioni saranno tenute sotto osservazione, ma al momento la sua assenza contro i toscani sarebbe l’ipotesi più probabile.Si tratterebbe di un riposo precazuzionale in vista del tour del force che attende i giallorossi al ritorno dalla sosta, con l’Europa League che comincia giovedì prossimo.

Foto: Instagram Roma