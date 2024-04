Pellegrini: “Possiamo fare ancora meglio della partita d’andata”

La Roma si appresta ad affrontare il Milan allo stadio Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Penso che sia più difficile in determinati casi far capire alla squadra quanto siano difficili altre partite. Queste sono le partite che un giocatore inizia a giocare prima per poi arrivare allo stadio a giocarla davanti a 70.000 persone. Il Milan verrà qui per passare il turno, ma anche la Roma. Abbiamo fatto un’ottima partita a Milano e possiamo replicarla, anzi fare ancora meglio. È più una questione di testa per giocare sia contro il Milan che con un’altra squadra alla stessa maniera. Negli ultimi anni abbiamo fatto dei percorsi incredibili in Europa, ma siamo mancati in campionato. La Roma è una squadra importante che deve fare le competizioni più importanti che ci sono, contro squadre con cui merita di giocare. Il nostro obiettivo è quello di riportare la Roma dove merita di essere.”.

Foto: Instagram Roma